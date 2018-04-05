Даша Аникина: очень личная история одной неудачной ринопластики

Несколько лет Даша вела развлекательные шоу-программы на Love Radio, Весна FM и DFM. Тогда казалось, что эта девушка — настоящий энергетик и просто не умеет грустить. Но мало кто знает, что какое-то время ей даже улыбка давалась с трудом…

История началась в 2013 году, когда я работала в глянце. Помню, мы искали героиню материала с одной уважаемой клиникой. Можно было сделать грудь, липосакцию или нос. Полгода пытались найти кого-то, но одни боялись себя показывать, другим просто ничего не нужно было менять. И пока мы откладывали материал, я решила съездить в клинику посоветоваться с врачом по поводу отеков возле переносицы, которые меня волновали.

Попадаю в кабинет к хирургу Алексею Геннадьевичу Котелевицу. Доктор заверил меня, что поможет, и на планшете показал примеры работ «до — после» с такой же проблемой, как и у меня. Мне тогда было 24 года, глупая девочка. Такая эйфория была — выбегаю из клиники, звоню главреду и сообщаю: героиней материала буду я!

22 августа 2013 года. Операция длилась минут 50. Через семь дней сняли гипс. Причем кардинальных перемен не произошло, нос стал чуть уже, но мне результат очень нравится.

Через пару месяцев сбоку на носу появилась какая-то шишка. Я и не думала, что начнутся проблемы, да и про периодические осмотры у врача тоже ничего не знала. Через год после операции я съездила показаться хирургу. Мне вкололи «Дипроспан», и к вечеру шишка ушла. Но через два месяца вернулась. Колоть опять препараты не хотела (это дико больно) — решила жить так — делала корректирующий макияж и просто забила.

А потом познакомилась и подружилась с Леной, которая у моего же хирурга сделала нос, и, кстати, удачно. Осенью 2016-го мы вдвоем поехали показаться Алексею Геннадьевичу. Я тогда даже и представить не могла, какой ад меня ждал! Хирург предложил мини-операцию «на 15 минут» — вырезать шишку.

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19 ноября 2016 года. «15 минут» вылились в два часа. И когда сняли гипс, в зеркале я увидела болезненного вида птицу: переносица тонкая, спинка неровная, высокая, на кончике большая шайба. Смотрю и пытаюсь узнать себя. Глаза стали меньше, в профиль просто другой человек, как будто маму с папой предала. На мои вопросы, зачем мне построили второй этаж к носу и подняли спинку, получила ответ: «Я сделал нос, который подходит твоему лицу». Супер!

К концу декабря поняла, что у меня полностью отсутствует кончик носа, будто тесаком срубили. А в январе в ноздре увидела имплант — он прорезал слизистую и разорвал кожу. Снова бегом в клинику. Алексей Геннадьевич наживую 40 минут мне все зашивал! Чувствовала тогда я себя крупнорогатым скотом. Слышали в начале 2017 года поросячий визг? Это была я.

Через две недели попросила снять швы своего косметолога Машу Шурову, не хотела больше терпеть боль и ехать в клинику. И тут выяснилось, что он не зашил… Имплант все еще торчал.

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В ринопластике есть правило: нос лучше не трогать полгода после операции. Поэтому я сразу изменить ничего не могла. В апреле приехала к хирургу злая, заявила, что больше не могу так жить, не хочу работать, не нравлюсь себе и мне страшно, когда ко мне подходят близко с правой стороны, смотрят на торчащий имплант, который выглядит как засохшая сопля!

19 апреля 2017 года случилась третья операция. Проснулась через час, без гипса — нос идеальный, появился кончик и красивый носогубный угол. Но, как оказалось, это был всего лишь отек. Через пару недель «подъехал» результат: кончик стал таким острым, что им можно было резать хлеб, смотрел влево, и сквозь кожу просвечивалось нечто пластмассовое — новый имплант.

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Практически все лето я не выходила из дома, отказывалась от съемок и проектов. Смотрела старые фотографии и ревела. Мой косметолог Маша поддерживала меня как могла. Хотя и так было понятно — мне светит еще одна операция — четвертая!

Почему я все время возвращалась к одному и тому же хирургу? Потому что была уверена: тот, кто влез в мой нос, должен довести дело до конца. На очередном приеме доктор равнодушно спросил, когда я готова прийти снова. Я выбрала 2 августа. Все были против, чтобы я опять шла в эту же клинику. И мой косметолог Маша даже отправила меня к своей коллеге — доктору Ларисе Батразовне Моураовой. Но она посмотрела на меня и отказалась: «Я за тебя не возьмусь, непонятно, что с перегородкой, что за импланты — ищи Морозова».

За 2 дня до операции мне позвонила сестра, которая взялась за руки с Машей и попросила меня очнуться, перестать наступать на одни и те же грабли и ждать чуда. Морозова она нашла сама и записала меня на консультацию 13 августа. Я не понимала, как еще 2,5 недели смотреться в зеркало и ждать. Но в итоге тихо отменила операцию и пошла к Морозову.

Сергей Викторович оказался не просто хирургом, но еще и лором. Он уделил мне часа полтора и подробно рассказал, что к чему. Пояснил, что работает с реберным хрящом — использует собственный трансплантат пациента, занимается реконструкцией носов. Сфотографировал, обещал прислать моделирование и предупредил, что операция будет сложная (часов на 6) и не исключено, что через год потребуется коррекция.

Две недели до операции я сдавала анализы, гуглила Морозова, 100 раз заходила в его Instagram, читала отзывы. паковала в чемоданы деньги (операция тогда у него стоила 310 тысяч рублей). А 27 августа я снова оказалась на хирургическом столе. Отключили в 15:00, включили в 22:30. Просыпаюсь! Отрезанное ребро под грудью ныло так, будто в меня вонзилась железобетонная балка, руки и ноги не шевелятся, затылок отваливается, болит все, кроме носа, но, слава богу, жива! Сергей Викторович зашел и сказал, что нос возводил с нуля, так как он упал на щеки, как только он вынул все импланты.

Гипс сняли на девятый день, наклеили пластыри, а 10 сентября сняли все швы. Нос выглядел как нос. И уже через неделю я снималась для косметического бренда. Казалось бы, все осталось позади… Недавно было семь месяцев, за эти полгода нос менялся, и на переносице вылезла горбинка. Морозов говорит, нужно ждать и ребро должно осесть. Жду. Если не осядет — коррекция осенью. Иногда накатывает досада… Хочется забыть об операциях навсегда, хочется, чтобы нос стал частью моего лица, а не отдельным персонажем.

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Конечно, у любого врача бывают неудачные случаи, недовольные пациенты, поэтому нельзя категорично заявить, что тот доктор — плохой, а этот хороший. Ринопластика — очень сложная операция, и не все зависит только от хирурга. Помни: организм у всех разный, по-разному заживают ткани, на операционном столе нос может быть идеальным, а через полгода из-за особенностей организма что-то может пойти не так. Главное — если ты решилась на операцию, тщательно выбирай специалиста, чтобы потом не пришлось искать второго.

Советы от Даши

1. Если есть хоть одно сомнение в докторе (с трудом понимаете друг друга или у вас не совпадают взгляды и мнения) — уходи!

2. Пластическая хирургия — бизнес и конвейер. В кабинете в эйфорию особо не впадай, держи голову трезвой. На то, что хирургу есть до тебя особое дело и он будет дико переживать за твой нос после, — не рассчитывай.

3. Никогда не ведись на звезд и блогеров, которые в гипсе нахваливают хирурга после операции. Это бесплатный нос за рекламу. Многие из них глубоко жалеют об этом через полгода.

4. Пациентов, которые с «приветом», больше, чем криворуких хирургов. Существует тонкая грань между теми, кто улучшил себя с помощью операции и живет счастливо дальше, и теми, кому даже 10 операций не помогут полюбить себя.

Благодарим фотостудию APRIORI PHOTO за помощь в организации съёмки!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dasha-anikina-ochen-lichnaya-istoriya-odnoj-neudachnoj-rinoplastiki/