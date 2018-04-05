Владимир Слепцов ответил ярославской градозащитнице, за что забанил её в соцсетях

Градозащитница по-прежнему не может просматривать личную страничку Владимира Слепцова.

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