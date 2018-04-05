В МИД рассказали о реализации плана РФ и КНР по урегулированию вокруг КНДР

"Надо сказать, что за год с лишним наш план, наша дорожная карта не только доказала свою жизнеспособность, но и по сути начала уже реализовываться на первых двух этапах", — сказал он.

Он добавил, что «в этом большая заслуга и китайских партнеров, и, безусловно, корейских и южных и северных партнеров, чьи активные усилия по сближению мы всячески приветствуем».

"С начала этого года ситуация на полуострове подуспокоилась, по крайней мере не было крупных взаимных провокаций с обеих сторон, не было обвинений, которые мы слышали в прошлом году, совершенно неприемлемых", — заметил Бурмистров.