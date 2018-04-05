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В МИД рассказали о реализации плана РФ и КНР по урегулированию вокруг КНДР
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В МИД рассказали о реализации плана РФ и КНР по урегулированию вокруг КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская сторона констатирует, что разработанная РФ и КНР дорожная карта урегулирования ситуации на корейском полуострове начала успешно реализовываться, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров на Московской конференции по международной безопасности.
"Надо сказать, что за год с лишним наш план, наша дорожная карта не только доказала свою жизнеспособность, но и по сути начала уже реализовываться на первых двух этапах", — сказал он.
Он добавил, что «в этом большая заслуга и китайских партнеров, и, безусловно, корейских и южных и северных партнеров, чьи активные усилия по сближению мы всячески приветствуем».
"С начала этого года ситуация на полуострове подуспокоилась, по крайней мере не было крупных взаимных провокаций с обеих сторон, не было обвинений, которые мы слышали в прошлом году, совершенно неприемлемых", — заметил Бурмистров.
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