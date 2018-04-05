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В связи с православными праздниками в Красноярске перекроют несколько улиц
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В связи с православными праздниками в Красноярске перекроют несколько улиц 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
С 5 апреля по 13 мая в Красноярске вводятся временные ограничения для проезда транспорта. В первую очередь это коснётся улиц, расположенных рядом с храмами и соборами.
Так, 6 апреля с 19:30 до 20:00, а также 7 апреля с 10:30 до 11:00 будет перекрыт участок по ул. Ленина (от ул. Каратанова до ул. 9 Января) и по ул. 9 Января (от пр. Мира до ул. Ленина).
7 апреля с 10:00 до 8 апреля 19:00 не будет проезда по участкам на ул. Менделеева и ул. Добролюбова. 8 апреля с 00:00 до 00:30 невозможно будет проехать по некоторым участкам улиц Ленина, 9 Января, Сурикова, Горького, Свердловская, Светлова, пер. Промышленный.
Кроме этого, с 9 апреля по 13 мая практически каждое утро с 10:00 до 11:00 будут перекрывать участки улиц 9 января и ул. Ленина. Подробнее ознакомиться с информацией об ограничениях можно здесь.
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