В связи с православными праздниками в Красноярске перекроют несколько улиц

С 5 апреля по 13 мая в Красноярске вводятся временные ограничения для проезда транспорта. В первую очередь это коснётся улиц, расположенных рядом с храмами и соборами.

Так, 6 апреля с 19:30 до 20:00, а также 7 апреля с 10:30 до 11:00 будет перекрыт участок по ул. Ленина (от ул. Каратанова до ул. 9 Января) и по ул. 9 Января (от пр. Мира до ул. Ленина).

7 апреля с 10:00 до 8 апреля 19:00 не будет проезда по участкам на ул. Менделеева и ул. Добролюбова. 8 апреля с 00:00 до 00:30 невозможно будет проехать по некоторым участкам улиц Ленина, 9 Января, Сурикова, Горького, Свердловская, Светлова, пер. Промышленный.

Кроме этого, с 9 апреля по 13 мая практически каждое утро с 10:00 до 11:00 будут перекрывать участки улиц 9 января и ул. Ленина. Подробнее ознакомиться с информацией об ограничениях можно здесь.