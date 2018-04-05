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En+ Group начала подготовку к прохождению весеннего паводка
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En+ Group начала подготовку к прохождению весеннего паводка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На тепловых и гидроэлектростанциях компании En+ Group (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) созданы паводковые комиссии, реализуется комплекс мер для обеспечения безаварийной работы предприятий в период прохождения весеннего половодья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы En+ Group.
В частности, на ГЭС проведены плановые ремонты и подготовлено основное оборудование, проверяются затворы водосливных частей плотин и ливнестоки, осуществляются комиссионные обследования зданий и сооружений.
В связи с повышенными снегозапасами (по оценке Росгидромета в среднем по Иркутской области 150 процентов нормы) и прогнозом температуры на апрель 2018 года на 1-2 градуса выше прошлогодних значений ведется подготовка к приему талых вод на золошлакоотвалах ТЭЦ компании En+, ежедневный мониторинг уровня вод, состояния ограждающих и разделительных дамб, дренажей, водосбросных колодцев.
К настоящему времени на всех энергообъектах созданы аварийные бригады, обеспечен необходимый для безопасного прохождения паводкового периода запас материалов и техники, для оперативного персонала проводятся дополнительные инструктажи.
Все работы ведутся в тесном контакте с органами исполнительной власти в субъектах РФ, территориальными органами Росгидромета, МЧС России, Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Отметим, режим работы на каждый месяц для ГЭС Ангарского каскада устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов в соответствии с Российским законодательством.
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