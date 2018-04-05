Самые счастливые регионы России

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика». Исследовательская компания «Медиалогия» подготовила мартовский «рейтинг счастья». Аналитики изучили более двух миллионов публикаций в СМИ и в соцсетях и подсчитали, сколько раз каждый из 85 регионов России упоминается в контексте счастья и счастливой жизни. "При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах", — сообщили авторы исследования. Ниже мы расскажем о самых счастливых городах России. 1. Москва — 25,13%

Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения. Москва — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Она является важнейшим транспортным узлом. Это самый населенный из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации. По сравнению с рейтингов февраля число упоминаний Москвы в контексте счастья выросло с 21,07% до 25,13%. 2. Санкт-Петербург — 12,52%

Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из самых важных в стране центров туризма. Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более 1 млн человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. По сравнению с рейтингов февраля число упоминаний Санкт-Петербурга в контексте счастья несколько снизилось с 12,91% до 12,52%. 3. Крым — 3,84%

На территории Крыма находится 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет 158 тыс. мест. В 2016 г. Крым принял 5,6 млн туристов. Крым традиционно привлекает любителей санаторно-курортного и пляжного видов туризма. Туризму способствуют благоприятный теплый климат и наличие множества достопримечательностей. Большая часть туристов отдыхает на Южном берегу Крыма. В советские времена Крым именовали «всесоюзной здравницей». По сравнению с рейтингом февраля число упоминаний Крыма в контексте счастья выросло с 3,06% до 3,84%. 4. Краснодарский край

Краснодарский край — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Российской Федерации. В связи с проведением в городе Сочи Олимпиады 2014 г. произошел приток инвестиций в инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. Если в феврале этого года Краснодарский край занимал лишь восьмую строчку рейтинга среди самых счастливых регионов России, то в марте он поднялся на четвертую позицию. 5. Новосибирская область

Новосибирская область — субъект Российской Федерации. Входит в состав Сибирского федерального округа. На территории области находится более 520 месторождений различных полезных ископаемых. На территории области разведаны запасы таких полезных ископаемых, как каменный уголь, тугоплавкие глины, торф. На северо-западе области открыты месторождения нефти и природного газа. Если в феврале Новосибирская область занимала седьмую строчку, то в марте область поднялась на пятую строчку рейтинга.