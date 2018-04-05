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В поселке Дубки Переславского района откроется фельдшерско-акушерский пункт
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В поселке Дубки Переславского района откроется фельдшерско-акушерский пункт 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В ближайшее время Переславской больнице предстоит оснастить его современным оборудованием согласно требованиям к оказанию медицинской помощи.
Инициатором создания в Дубках фельдшерско-акушерского пункта стал местный житель Андрей Иванов. Он обратился с предложением в администрацию, и власти пошли навстречу. Для открытия ФАПа Андрей Иванов выделил принадлежащее ему здание, сделал ремонт, чтобы помещение соответствовало всем медицинским нормам.
— Год назад мы все остались без ФАПа, и я решил, что надо людям помочь, — рассказал Андрей Иванов. — У меня самого здесь живет семья, и я вижу, что медицинская помощь людям необходима. Поэтому и решил, что важнее всяких прибылей сделать благое дело и помочь тем же бабушкам, чтобы они в любое время могли сами прийти к фельдшеру.
В новом ФАПе имеются все помещения, необходимые для оказания первичной медицинской помощи: кабинет фельдшера, смотровой, прививочный, процедурный кабинеты. Здание отапливается с помощью электрических радиаторов, проведены водоснабжение и канализация.
— Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 738 человек. Это не только жители Дубков, но и населенных пунктов в радиусе 10 километров, — сообщил заместитель главного врача Переславской ЦРБ Максим Иванов.
Открытие ФАПа позволит повысить доступность медицинской помощи для сельского населения, улучшить условия обслуживания пациентов на амбулаторном этапе.
Сразу после завершения ремонта начнется процедура лицензирования медицинской деятельности.
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