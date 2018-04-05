Торговый комплекс «Пассаж „Октябрьское поле“ в Щукино получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали торговому комплексу «Пассаж „Октябрьское поле“, который расположен в районе Щукино. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

»Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции торгового комплекса «Пассаж „Октябрьское поле“ в районе Щукино на северо-западе Москвы . Реконструкция торгового комплекса была проведена в связи с расширением проезжей части ул. Народного Ополчения и строительством поблизости подземного пешеходного перехода. После реконструкции общая площадь торгового центра осталась прежней — 1 тыс. 574 кв. м», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что комплекс расположен по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 47, корп. 1, стр. 1 (СЗАО) в районе выхода со станции метро «Октябрьское поле». В трехэтажном здании разместятся помещения розничной торговли, а также предприятия быстрого обслуживания.

«Магазины и кафе на первом этаже имеют самостоятельные выходы. Торговый центр обустроен для комфортного посещения людьми с ограниченными физическими возможностями. Объект возведен за счет инвестора-застройщика ЗАО «Пассаж „Октябрьское поле“, — указано в сообщении.

О. Антосенко добавил, что к проверкам торгового центра в районе Щукино привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.