Вместо молодильных яблок: фитнес превратил Канделаки в девочку

Телеведущая, активно занимающаяся спортом, еще больше похорошела к весне.

«Когда выглядишь в зале эффектно, это дополнительный стимул встать пораньше и позаниматься. В этом деле мотивация лишней не бывает», — призывает под свежим постом в Instagram Тина Канделаки всех своих подписчиков встать пораньше и заняться разными физическими активностями. И глядя на эту роскошную женщину и в самом деле хочется больше времени уделять красоте тела: телеведущая, кажется, еще больше постройнела и похорошела к началу потепления, и теперь выглядит совсем как девочка.

Wday.ru собрал самые яркие и обворожительные фото звезды из тренажерного зала, чтобы стимулировать еще больше не лениться, вставать пораньше и идти на показанный по здоровью фитнес, который обязательно со временем принесет такой же эффект и вам.

Безупречная талия звезды видна даже в закрытом костюме для тренировок

Занятия спортом хорошо сказываются не только на фигуре, но и на лице: здесь ей как будто 16 лет, максимум — 18 «Идеальный старт выходных!» — так подписала этот снимок сама телеведущая

Тина Канделаки и сама спортом занимается, и другим пример подает

Ну хороша!

Хотите узнать, какие именно упражнения практикует знаменитость? Мы подскажем. Как узнал наш сайт, Тина Канделаки активно занималась фитболом, а также открыла для себя джоггинг (утренние пробежки с инструктором). Однако ей по душе и более традиционные виды упражнений в тренажерном зале. В своем «Твиттере» телеведущая поделилась программой регулярных тренировок в спортзале. Так, занятие фитнесом Тина начинает с отжиманий от поручня, которые укрепляют мышцы рук, груди и спины. После этого звезда приступает к становой тяге, то есть подъему штанги с прямой спиной. Следующим пунктом в фитнес-программе звезды является подъем ног на скамье. Для лучшего результата стоит стараться поднимать не только сами ноги, но и нижнюю часть туловища.

Если нет противопоказаний от врача, попробуйте этой весной и вы!

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