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У социального центра «Истоки» появился тренажерный комплекс
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У социального центра «Истоки» появился тренажерный комплекс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Небольшой стадион могут посещать пользующиеся услугами центра люди пожилого возраста и маломобильные граждане.
Современный спорткомплекс на свежем воздухе работает в Петрозаводском в центре социального обслуживания «Истоки»
Для посетителей учреждения оборудован маленький стадион, на котором установлены различные тренажеры
Под руководством инструктора по адаптивной физкультуре или самостоятельно в удобном спортивном городке ежедневно могут заниматься пользующиеся услугами центра люди пожилого возраста и маломобильные граждане.
По материалам: ptzgovorit.ru
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