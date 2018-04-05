У социального центра «Истоки» появился тренажерный комплекс 

Небольшой стадион могут посещать пользующиеся услугами центра люди пожилого возраста и маломобильные граждане.
Современный спорткомплекс на свежем воздухе работает в Петрозаводском в центре социального обслуживания «Истоки»
Для посетителей учреждения оборудован маленький стадион, на котором установлены различные тренажеры
Под руководством инструктора по адаптивной физкультуре или самостоятельно в удобном спортивном городке ежедневно могут заниматься пользующиеся услугами центра люди пожилого возраста и маломобильные граждане.
По материалам: ptzgovorit.ru