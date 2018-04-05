Все новые платные участки госкомпании «Автодор» проектируются с освещением

Об этом в кулуарах III Межрегиональной конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис» журналистам сообщил председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах

«Там, где высокий трафик, необходимо освещение. Поэтому все платные участки проектируются с освещением», — сказал С. Кельбах.

Он добавил, что платные участки всегда проектируются там, где есть высокий трафик и есть в этом потребность, а также там, где это целесообразно с экономической точки зрения. Это дает возможность возврата инвестиций после привлечения внебюджетных средств, для чего также необходим высокий трафик.