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Все новые платные участки госкомпании «Автодор» проектируются с освещением
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Все новые платные участки госкомпании «Автодор» проектируются с освещением 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом в кулуарах III Межрегиональной конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис» журналистам сообщил председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах.
«Там, где высокий трафик, необходимо освещение. Поэтому все платные участки проектируются с освещением», — сказал С. Кельбах.
Он добавил, что платные участки всегда проектируются там, где есть высокий трафик и есть в этом потребность, а также там, где это целесообразно с экономической точки зрения. Это дает возможность возврата инвестиций после привлечения внебюджетных средств, для чего также необходим высокий трафик.
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