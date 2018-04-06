«Синяя птица» улетает к «Последнему богатырю»

Уже в это воскресенье, 8 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» — новый выпуск специального сезона битвы юных талантов за путевку в большое сказочное кино: продолжение семейного блокбастера о приключениях в стране Белогорье. В этот раз на сцену выйдут и новые таланты, и те, кто уже принимал участие в предыдущих сезонах.

Чтобы удивить богатыря Ивана и искушенное жюри конкурса «Синяя птица», обычных талантов теперь недостаточно — нужны сверхспособности! Впервые юного артиста для съемок в продолжении самого популярного семейного кино выбирают на глазах у миллионов зрителей.

Специальный сказочный сезон «Синяя птица. Последний богатырь» — это уникальный проект, который не имеет прецедентов в мире. Магию кино уже ощутил каждый из маленьких виртуозов. Съемки в киноэтюдах, с тем самым богатырем Иваном, и их первая в жизни красная ковровая дорожка, на которой ребята уже вместе c самыми популярными артистами современного российского кино. «Очень классная атмосфера внутри, здорово, я получил большое удовольствие», — признается актер Александр Петров

В стороне от их творчества невозможно остаться никому. Но и повторить это невозможно! Чье выступление окажется самым ярким, кто пройдет в финал, чтоб побороться за сказочный приз — участие в съемках «Последнего богатыря-2»? Смотрите новый выпуск специального сезона конкурса «Синяя птица. Последний богатырь» в воскресенье, 8 апреля, в 18 часов 30 минут на канале «Россия 1».