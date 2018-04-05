Поселки Стригино, Нагулино и Гнилицы признаны зоной ИЖС

Поселки Стригино, Нагулино и Гнилицы Автозаводского района признаны зоной индивидуального жилищного строительства. Соответствующий протокол опубликован на сайте департамента градостроительного развития Нижегородской области

В конце марта состоялось заседание комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, в ходе которой обсуждался данный вопрос. Как доложила начальник отдела генеральных планов Татьяна Гришина , в правительство поступило обращение от главы Нижнего Новгорода Владимира Панова . Он попросил инициировать процедуру внесения изменений в генеральный план города в отношении территорий данных поселков.

«С точки зрения администрации города необходимость изменения генерального плана продиктована невозможностью граждан, проживающих в указанных поселках, в текущих условиях использовать территорию принадлежащих им земельных участков в целях реконструкции жилых домов ввиду действия ограничений, связанных с существованием санитарно-защитной зоны для аэропорта «Нижний Новгород», предусмотренной законодательством», — пояснила Гришина.

По результатам голосования было принято положительное решение.

Напомним, объем ввода жилья в Нижегородской области увеличился почти в два раза.