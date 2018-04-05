Вика Дайнеко резко прокомментировала скандальное интервью своего экс-супруга об их отношениях

Дмитрий Клейма дал откровенное первое интервью после развода, в котором рассказал обо всех «ужасах» совместной жизни с Викой Дайнеко. Мать их общей дочери молчать не стала и прокомментировала слова экс-супруга. У певицы своя правда и свой взгляд на ситуацию.

— сообщила Вика в разговоре с журналом Hello

Напомним, Вика Дайнеко и Дмитрий Клейман поженилась весной 2015 года. В том же году у пары родилась дочь. Певица до сих пор прячет малышку и не публикует ее фотографии в соцсетях.

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Фото:Instagram