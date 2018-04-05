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Вика Дайнеко резко прокомментировала скандальное интервью своего экс-супруга об их отношениях
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня
Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Вика Дайнеко резко прокомментировала скандальное интервью своего экс-супруга об их отношениях 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
Дмитрий Клейма дал откровенное первое интервью после развода, в котором рассказал обо всех «ужасах» совместной жизни с Викой Дайнеко. Мать их общей дочери молчать не стала и прокомментировала слова экс-супруга. У певицы своя правда и свой взгляд на ситуацию.
— сообщила Вика в разговоре с журналом Hello.
Напомним, Вика Дайнеко и Дмитрий Клейман поженилась весной 2015 года. В том же году у пары родилась дочь. Певица до сих пор прячет малышку и не публикует ее фотографии в соцсетях.
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Фото:Instagram
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