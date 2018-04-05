В Подольском филиале АО «Архбум» установят линию EMBA (Швеция) 

Оборудование предназначено для производства коробов с четырехкрасочной флексопечатью.
Дооснащение Подольской площадки позволит заводу увеличить годовую мощность производства товарной продукции до 14 млн кв. м в месяц.
Ранее Подольская площадка провела значительную модернизацию гофроагрегата BHS: запущены два новых станка продольной и поперечной резки, произведена замена монофейсора на модульфейсор. Все это позволило увеличить производительность гофроагрегата, улучшить качество выпускаемой продукции и расширить ассортимент за счет выпуска дополнительного профиля ЕВ.