В Подольском филиале АО «Архбум» установят линию EMBA (Швеция)

Оборудование предназначено для производства коробов с четырехкрасочной флексопечатью.

Дооснащение Подольской площадки позволит заводу увеличить годовую мощность производства товарной продукции до 14 млн кв. м в месяц.

Ранее Подольская площадка провела значительную модернизацию гофроагрегата BHS: запущены два новых станка продольной и поперечной резки, произведена замена монофейсора на модульфейсор. Все это позволило увеличить производительность гофроагрегата, улучшить качество выпускаемой продукции и расширить ассортимент за счет выпуска дополнительного профиля ЕВ.