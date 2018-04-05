Росатом усовершенствует нормативную базу Армении в атомной энергетике

Это первый в международной практике Росатома контракт с зарубежным заказчиком на оказание услуг по совершенствованию нормативной базы страны в сфере атомной энергетики.

Турцией, Кроме того АО «Концерн Росэнергоатом» принял участие и выиграл конкурс по оказанию аналогичных услуг Унитарному республиканскому предприятию «Белорусская атомная электростанция». В 2018-2020 годах ожидается заключение аналогичных контрактов с рядом приоритетных стран-партнеров Росатома — Ираном Египтом , отмечается в сообщении.

Росэнергоатом приступил к реализации на зарубежных рынках нового бизнес-продукта — услуг по формированию базы нормативной и методической технической документации, необходимой для ввода в эксплуатацию, эксплуатации, продления срока эксплуатации, а также вывода из эксплуатации АЭС.

Эта услуга призвана обеспечить иностранным заказчикам, сооружающим АЭС по российским проектам, безопасную эксплуатацию атомных станций на всех этапах их жизненного цикла, сокращение сроков и стоимости реализации проекта сооружения АЭС, оптимизацию процесса выдачи национальным регулирующим органом соответствующих лицензий и разрешительных документов.

Армянская АЭС, единственная в регионе, находится возле города Мецамор . Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была временно остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек, а затем возобновила работу.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2027 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с Росатомом продолжаются работы продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.