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Росатом усовершенствует нормативную базу Армении в атомной энергетике
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Росатом усовершенствует нормативную базу Армении в атомной энергетике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. АО «Концерн Росэнергоатом» (входит электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в первом квартале нынешнего года заключил контракт с ЗАО «Армянская атомная электростанция» на оказание содействия в совершенствовании нормативной базы в области атомной энергетики Армении, сообщила в четверг пресс-служба Росэнергатома.
Это первый в международной практике Росатома контракт с зарубежным заказчиком на оказание услуг по совершенствованию нормативной базы страны в сфере атомной энергетики.
Кроме того АО «Концерн Росэнергоатом» принял участие и выиграл конкурс по оказанию аналогичных услуг Унитарному республиканскому предприятию «Белорусская атомная электростанция». В 2018-2020 годах ожидается заключение аналогичных контрактов с рядом приоритетных стран-партнеров Росатома — Ираном, Турцией, Египтом, отмечается в сообщении.
Росэнергоатом приступил к реализации на зарубежных рынках нового бизнес-продукта — услуг по формированию базы нормативной и методической технической документации, необходимой для ввода в эксплуатацию, эксплуатации, продления срока эксплуатации, а также вывода из эксплуатации АЭС.
Эта услуга призвана обеспечить иностранным заказчикам, сооружающим АЭС по российским проектам, безопасную эксплуатацию атомных станций на всех этапах их жизненного цикла, сокращение сроков и стоимости реализации проекта сооружения АЭС, оптимизацию процесса выдачи национальным регулирующим органом соответствующих лицензий и разрешительных документов.
Армянская АЭС, единственная в регионе, находится возле города Мецамор. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была временно остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек, а затем возобновила работу.
Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2027 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с Росатомом продолжаются работы продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.
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