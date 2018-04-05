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Полмиллиона звезд сфотографировал сотрудник планетария
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Полмиллиона звезд сфотографировал сотрудник планетария 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Возраст, по оценкам ученых, составляет около восьми миллиардов лет, однако наряду с типичными „старыми“ красными гигантами в нем есть и молодые голубые звезды», — сообщили в планетарии Новосибирска.
Кстати, скопление М 3 в ясную погоду при отличном зрении можно увидеть и невооруженным взглядом, но для этого придется уехать подальше от города — его видимая звездная величина составляет 6,4m. В небольшой бинокль или в телескоп хорошо видно на отрезке между ярким Арктуром (Волопаса) и Гончих Псов.
Шаровое скопление М3 оказалось первым, обнаруженным знаменитым астрономом Шарлем Мессье. Он зарегистрировал объект 3 мая 1764 года, положив начало созданию своего знаменитого каталога. Ученый считал крохотное пятнышко обычной туманностью, и только в 1784 году Уильям Гершель обнаружил звездную структуру скопления. Но он использовал телескоп значительно мощнее, чем «труба» Мессье.
Добавим, что астрофотосъемка проводилась в обсерватории Большого новосибирского планетария с помощью телескопа-рефлектора системы Ричи-Кретьена RC360.
«Это мое любимое занятие, которое требует большого желания, терпения, а также умений и навыков, — рассказал VN.ru Андрей Никифоров. — А еще, конечно, нужно везение. Прошлой ночью мне повезло — была хорошая погода. Если очень большая дымка в городе или туман, невозможно сделать хорошую фотографию».
Осенью в прошлом году педагог-методист новосибирского планетария Андрей Никифоров вместе с коллегой Олегом Кашиным сфотографировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце.
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