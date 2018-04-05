Полмиллиона звезд сфотографировал сотрудник планетария

«Возраст, по оценкам ученых, составляет около восьми миллиардов лет, однако наряду с типичными „старыми“ красными гигантами в нем есть и молодые голубые звезды», — сообщили в планетарии Новосибирска.

Кстати, скопление М 3 в ясную погоду при отличном зрении можно увидеть и невооруженным взглядом, но для этого придется уехать подальше от города — его видимая звездная величина составляет 6,4m. В небольшой бинокль или в телескоп хорошо видно на отрезке между ярким Арктуром (Волопаса) и Гончих Псов.

Шаровое скопление М3 оказалось первым, обнаруженным знаменитым астрономом Шарлем Мессье. Он зарегистрировал объект 3 мая 1764 года, положив начало созданию своего знаменитого каталога. Ученый считал крохотное пятнышко обычной туманностью, и только в 1784 году Уильям Гершель обнаружил звездную структуру скопления. Но он использовал телескоп значительно мощнее, чем «труба» Мессье.

Добавим, что астрофотосъемка проводилась в обсерватории Большого новосибирского планетария с помощью телескопа-рефлектора системы Ричи-Кретьена RC360.

«Это мое любимое занятие, которое требует большого желания, терпения, а также умений и навыков, — рассказал VN.ru Андрей Никифоров. — А еще, конечно, нужно везение. Прошлой ночью мне повезло — была хорошая погода. Если очень большая дымка в городе или туман, невозможно сделать хорошую фотографию».