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В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек
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В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 5 апреля, в Орле произошло возгорание в многоквартирном доме №8 по улице 8 Марта.
Огонь вспыхнул на одном из верхних этажей. Из-за задымления пришлось эвакуировать находящихся в здании жителей. Спасатели, сформировав звено ГЗДС, вывели 15 человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Огонь перешел на чердачное помещение. В настоящий момент там удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.
Дым от пожара в многоэтажке хорошо виден из различных точек города. Соцсети полны фотографиями происшествия.
В материале использованы снимки, опубликованные в группе «Орел Автомобильный»
Сообщение В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек появились сначала на РИА 57.
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