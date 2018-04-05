В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек

Сегодня, 5 апреля, в Орле произошло возгорание в многоквартирном доме №8 по улице 8 Марта. Огонь вспыхнул на одном из верхних этажей. Из-за задымления пришлось эвакуировать находящихся в здании жителей. Спасатели, сформировав звено ГЗДС, вывели 15 человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области . Огонь перешел на чердачное помещение. В настоящий момент там удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. Дым от пожара в многоэтажке хорошо виден из различных точек города. Соцсети полны фотографиями происшествия. В материале использованы снимки, опубликованные в группе «Орел Автомобильный» Сообщение В Орле из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек появились сначала на РИА 57.