Минэкономики нужно улучшить качество прогнозов развития страны, заявили в Госдуме

Минэкономразвития обязано внимательнее и тщательнее подходить к подготовке прогнозов экономического развития страны. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев

«Комитет одобряет деятельность министерства по включению в господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства и созданию центров услуг для малого бизнеса на базе МФЦ. Вместе с тем мы рекомендуем ведомству тщательнее готовить прогнозы экономического развития на 2018-2020 годы и направить в Госдуму до конца весенней сессии перечень проектов нормативных актов для повышения качества среднесрочного прогнозирования», — сказал Сергей Жигарев.

По его словам, в условиях экономической нестабильности сохраняются риски реализации консервативного сценария. Кроме того, Минэкономразвития допустило ошибку, не включив раздел об анализе среднесрочных рисков в свой прогноз.

«Правительство должно принять меры по сближению экономической, бюджетной, таможенной, налоговой и денежно-кредитной политики с политикой Банка России », — подчеркнул Жигарев.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв отметил, что часто сроки и корректировки финансирования госпрограмм от Минэкономразвития после поступления в Думу оказываются неприемлемы с точки зрения эффективного парламентского контроля.

«Надо привлекать на раннем этапе экспертные советы Госдумы, тем более что с министерством у нас сложилось понимание и успешная взаимная работа», — сказал депутат.