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Минэкономики нужно улучшить качество прогнозов развития страны, заявили в Госдуме
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Минэкономики нужно улучшить качество прогнозов развития страны, заявили в Госдуме 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Минэкономразвития обязано внимательнее и тщательнее подходить к подготовке прогнозов экономического развития страны. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.
«Комитет одобряет деятельность министерства по включению в господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства и созданию центров услуг для малого бизнеса на базе МФЦ. Вместе с тем мы рекомендуем ведомству тщательнее готовить прогнозы экономического развития на 2018-2020 годы и направить в Госдуму до конца весенней сессии перечень проектов нормативных актов для повышения качества среднесрочного прогнозирования», — сказал Сергей Жигарев.
По его словам, в условиях экономической нестабильности сохраняются риски реализации консервативного сценария. Кроме того, Минэкономразвития допустило ошибку, не включив раздел об анализе среднесрочных рисков в свой прогноз.
«Правительство должно принять меры по сближению экономической, бюджетной, таможенной, налоговой и денежно-кредитной политики с политикой Банка России», — подчеркнул Жигарев.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв отметил, что часто сроки и корректировки финансирования госпрограмм от Минэкономразвития после поступления в Думу оказываются неприемлемы с точки зрения эффективного парламентского контроля.
«Надо привлекать на раннем этапе экспертные советы Госдумы, тем более что с министерством у нас сложилось понимание и успешная взаимная работа», — сказал депутат.
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