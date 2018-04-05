«Привет, Моссад». Израильские спецслужбы изменили планы паломников с Урала 

Группа паломников, в ночь на 5 апреля вылетевшая из Екатеринбурга за Благодатным огнем, была задержана в аэропорту Тель-Авива. Поводом стала проверка прибывших в Израиль уральцев.
«Привет, Моссад! Около трех часов мы пробыли в аэропорту в автобусах, которые нас везут сейчас в Иерусалим. Причиной задержки стало задержание семи паломников на границе. Все это время их держали и задавали вполне логичные вопросы: Кем работаете? Цель поездки? Кого вы знаете? Из задержанных оказался оператор съемочной группы православного канала», — сообщил корреспондент «АиФ-Урал» Дмитрий Шевалдин. По его словам, из-за задержки на границе пришлось вносить корректировку в планы.
Известно, что уральские паломники уже сейчас в Иерусалиме. Завтра, 6 апреля они будут на реке Иордан и в Гефсиманском саду, в ночь на субботу, 7 апреля, будет ночное богослужение Троицком соборе Русской духовной миссии в Израиле. В тот же день в 16.30 самолет «Уральских авиалиний» вылетит из Израиля с Благодатным огнем. Святыню везет настоятель Храма-на-Крови отец Максим.