Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета

«Тема, вынесенная на Госсовет, и Национальный план развития конкуренции обсуждались в Тюменской области в конце марта в рамках рабочего визита в регион делегации ФАС России. В докладе, подготовленном рабочей группой Госсовета, как наиболее успешный отмечен опыт Тюменской области в сфере газификации, которая ведется не за счет средств регионального бюджета, а за счет средств газораспределительной организации», — сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.