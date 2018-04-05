Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета 

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в четверг, 5 апреля, примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. Совещание будет посвящено проблемам развития конкуренции.
Доклад представит рабочая группа во главе с губернатором Удмуртской Республики Александром Бречаловым и руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.
«Тема, вынесенная на Госсовет, и Национальный план развития конкуренции обсуждались в Тюменской области в конце марта в рамках рабочего визита в регион делегации ФАС России. В докладе, подготовленном рабочей группой Госсовета, как наиболее успешный отмечен опыт Тюменской области в сфере газификации, которая ведется не за счет средств регионального бюджета, а за счет средств газораспределительной организации», — сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Как ранее писал «ФедералПресс», 30 марта в Тюмени при участии делегации ФАС России во главе с заместителем руководителя Сергеем Пузыревским прошло межведомственное совещание по вопросам взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов.