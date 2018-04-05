Ещё
Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в четверг, 5 апреля, примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. Совещание будет посвящено проблемам развития конкуренции.
Доклад представит рабочая группа во главе с губернатором Удмуртской Республики Александром Бречаловым и руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.
«Тема, вынесенная на Госсовет, и Национальный план развития конкуренции обсуждались в Тюменской области в конце марта в рамках рабочего визита в регион делегации ФАС России. В докладе, подготовленном рабочей группой Госсовета, как наиболее успешный отмечен опыт Тюменской области в сфере газификации, которая ведется не за счет средств регионального бюджета, а за счет средств газораспределительной организации», — сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Как ранее писал «ФедералПресс», 30 марта в Тюмени при участии делегации ФАС России во главе с заместителем руководителя Сергеем Пузыревским прошло межведомственное совещание по вопросам взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти Краснодара хотят продлить 4 трамвайных маршрута в 2019-м году Джонсон назвал «смехотворным» предложение России в ОЗХО В Краснодаре стоимость проезда увеличат до 26 рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи51
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова84
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством48
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение