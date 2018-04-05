«Воля и великодушие»: На юге России пройдет конкурс наставников, добровольцев и менеджеров социальных проектов

«Воля и великодушие»: На юге России пройдет конкурс наставников, добровольцев и менеджеров социальных проектовНа Юге России объявлен конкурс «Воля и великодушие», рассматривающий социальные проекты, практики наставничества и волонтерской работы. Инициатором конкурса является Общественная Палата РФ

«В прошлом году на конкурс «Воля и великодушие» поступило более 250 заявок только из Ростовской области , — говорит член организационного комитета, ветеран педагогического труда Зинаида Болотова. — Многие из них так или иначе были связаны с воспитанием детей и молодежи — наставничеством в разных сферах. Поэтому возникла идея расширить границы конкурса и предложить отдельное направление «Лучшая наставническая практика». И, конечно, в год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом добровольца, необходимо отметить лучших волонтеров. Кроме того, для того, чтобы участники конкурса смогли обменяться опытом с коллегами из других регионов юга страны, конкурс объявлен открытым для гражданских активистов ЮФО и СКФО. Надеемся на поддержку в проведении конкурса со стороны региональных общественных палат, членов Общественной палаты Российской Федерации от субъектов федерации, расположенных на юге страны».

Конкурс среди гражданских активистов, представителей общественных и коммерческих организаций и журналистов пройдет уже второй год подряд в Ростовской области. Победители будут определяться по следующим номинациям: «Лучший социальный проект» и «Лучшая практика наставничества», которая включает в себя подноминации в сфере образования и культуры, в экологии и в охране окружающей среды, в сфере повышения финансовой грамотности и профилактики правонарушений среди подростков, в сфере туризма и развития сельских территорий, совместных проектов бизнес-организаций, организаций социальной сферы и волонтеров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня 2018 года, для активистов, представивших заявки до 20 марта, учрежден дополнительный специальный приз.

«Пять лидеров промежуточного этапа конкурса получат мини-гранты на проезд и проживание для участия в форуме активных граждан Южного федерального округа «Сообщество», который Общественная палата Российской Федерации проводит 28-29 марта 2018 года в г. Астрахань », –отмечают организаторы.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке https://yadi.sk/d/Uv-MU-hn3T5qpf. Телефон для справок: +7 928 161 45