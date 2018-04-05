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В России появился первый «умный» дом с распознаванием лиц
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В России появился первый «умный» дом с распознаванием лиц 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Разработчики внедрили в систему «умного» дома возможность автоматического контроля гостевого доступа при помощи распознавания лиц, а также автоматическое управление лифтами без необходимости выбора этажа. Кроме того, на территории комплекса установлена система распознавания въезжающих автомобилей и интеллектуальное видеонаблюдение.
«Распознавание лиц при идентификации позволяет жителям комплекса не только быть спокойными за свою безопасность, но и дает им возможность с комфортом пользоваться всеми возможностями умного здания», — объяснил основатель и глава VisionLabs Александр Ханин.
Благодаря системе распознавания лиц, житель дома может легко пройти внутрь без прикладывания ключа — достаточно просто взглянуть в видеокамеру домофона. Система автоматически отслеживает и сообщает сотрудникам безопасности, сколько гостей не из числа жильцов комплекса находятся в здании в настоящий момент. В будущем распознавание лиц может быть интегрировано с другими технологиями «умного» дома и сервисами управляющей компании.
Каждый житель дома имеет удаленный доступ через мобильное приложение ко всем службам: консьерж, видеодомофон, заказ пропусков для гостей, room-service, доставка продуктов, связь с управляющей компанией, выбор сеансов домового кинотеатра. Также жильцы могут установить в квартире «умные» устройства и управлять ими тоже с помощью мобильного приложения.
Проект реализован на базе интеллектуального жилого комплекса «ЛИЦА», который находится в северо-западном округе Москвы (метро «Ходынское поле»). Он включает в себя 24-этажный дом с 923-мя одно— и двухуровневыми квартирами. Сейчас система полноценно работает в первой из семи секций комплекса, уже запущенной в эксплуатацию.
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