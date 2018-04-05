В России появился первый «умный» дом с распознаванием лиц

Разработчики внедрили в систему «умного» дома возможность автоматического контроля гостевого доступа при помощи распознавания лиц, а также автоматическое управление лифтами без необходимости выбора этажа. Кроме того, на территории комплекса установлена система распознавания въезжающих автомобилей и интеллектуальное видеонаблюдение.

«Распознавание лиц при идентификации позволяет жителям комплекса не только быть спокойными за свою безопасность, но и дает им возможность с комфортом пользоваться всеми возможностями умного здания», — объяснил основатель и глава VisionLabs Александр Ханин

Благодаря системе распознавания лиц, житель дома может легко пройти внутрь без прикладывания ключа — достаточно просто взглянуть в видеокамеру домофона. Система автоматически отслеживает и сообщает сотрудникам безопасности, сколько гостей не из числа жильцов комплекса находятся в здании в настоящий момент. В будущем распознавание лиц может быть интегрировано с другими технологиями «умного» дома и сервисами управляющей компании.

Каждый житель дома имеет удаленный доступ через мобильное приложение ко всем службам: консьерж, видеодомофон, заказ пропусков для гостей, room-service, доставка продуктов, связь с управляющей компанией, выбор сеансов домового кинотеатра. Также жильцы могут установить в квартире «умные» устройства и управлять ими тоже с помощью мобильного приложения.