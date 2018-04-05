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Измайловский районный суд Москвы рассмотрит иск нижегородской колонии к участнице Pussy Riot 15 мая
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Измайловский районный суд Москвы рассмотрит иск нижегородской колонии к участнице Pussy Riot 15 мая 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, исковое заявление со стороны исправительной колонии № 2 Нижегородской области к участнице панк-группы Pussy Riot и изданию «Собеседник» было подано в суд 13 декабря. Иск регионального ФКУ ИК-2 ГУФСИН России был зарегистрирован 30 марта текущего года.
Поводом для подачи искового заявления в суд стала статья «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучения врачей „скорой“, опубликованная в августе прошлого года на официальном портале издания „Собеседник“.
Представители исправительного учреждения выразили несогласие с содержанием данной статьи и попросили признать опубликованные материалы несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию учреждения. Кроме того, колония потребовала от авторов статьи опубликовать соответствующее опровержение.
Согласно материалам, опубликованным на сайте Измайловского районного суда Москвы, заседание по данному делу назначено на 15 мая, в 10.00 по московскому времени.
Напомним, речь идет о статье, в которой сообщается, как компания „Авангард-спецодежда“ закупает пошитые заключенными нижегородской колонии медицинские халаты и продает их в медучреждения с большой наценкой.
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