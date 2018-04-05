Измайловский районный суд Москвы рассмотрит иск нижегородской колонии к участнице Pussy Riot 15 мая

Поводом для подачи искового заявления в суд стала статья «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучения врачей „скорой“, опубликованная в августе прошлого года на официальном портале издания „Собеседник“.

Представители исправительного учреждения выразили несогласие с содержанием данной статьи и попросили признать опубликованные материалы несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию учреждения. Кроме того, колония потребовала от авторов статьи опубликовать соответствующее опровержение.

Согласно материалам, опубликованным на сайте Измайловского районного суда Москвы , заседание по данному делу назначено на 15 мая, в 10.00 по московскому времени.

Напомним, речь идет о статье, в которой сообщается, как компания „Авангард-спецодежда“ закупает пошитые заключенными нижегородской колонии медицинские халаты и продает их в медучреждения с большой наценкой.