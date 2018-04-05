Уголовную ответственность за незаконную добычу драгоценных металлов могут ужесточить

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков предложил ужесточить уголовную ответственность за незаконную добычу драгоценных металлов. Соответствующую инициативу он озвучил в ходе заседания круглого стола, посвященного введению уголовной ответственности за самовольную разработку недр и фактическое хищение у государства драгоценных камней с нанесением серьезного ущерба природе при их добыче.

«Нужно обязательно ввести наказания за хранение, транспортировку, куплю-продажу незаконно добытых драгоценных металлов и усилить уголовную ответственность за незаконную добычу драгметаллов», — сказал С. Жиряков.

По его словам, основной причиной незаконной добычи драгоценных металлов является отсутствие реальной угрозы наказания. «Все преступления в этой сфере должны квалифицироваться исключительно как уголовные, и с ужесточением при повторных появлениях таких преступлений», — отметил сенатор.

Также, по его словам, нужно увеличить сроки давности и применения наказания за правонарушение в сфере добычи и обращения драгоценных металлов.

Кроме того, действующим законодательством не предусмотрена конфискация техники, оборудования, транспортных средств, применяемые для незаконной добычи драгоценных металлов.

«Конфискация у нарушителей транспортных средств, тяжелой техники, оборудования, причем обязательно и арендованной позволит не только уменьшить масштаб незаконно оборота золота, но и пополнить бюджет за счет реализации конфискованного имущества», — добавил парламентарий.