Российская делегация отправится за благодатным огнем в Иерусалим 6 апреля 

Делегация фонда Андрея Первозванного по благословению патриарха Кирилла отправится за благодатным огнем в Иерусалим 6 апреля. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления общественных связей фонда Александр Гатилин.
«Делегация, которая отправится за благодатным огнем, вылетит завтра около 8:00 из аэропорта Внуково в Тель-а-Вив. Делегацию возглавят председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин и представитель Русской Православной Церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В состав делегации Фонда Андрея Первозванного также войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены — в общей сложности около 100 человек. Среди них заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова, депутаты Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, российский путешественник протоиерей Федор Конюхов, ректор Московской Консерватории Александр Соколов, руководитель ФМБА России Владимир Уйба и другие», — сказал А. Гатилин.
Привезут огонь в Москву 7 апреля. Ожидается, что сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково, после чего развозят благодатный огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов России. Планируется, что в 2018 г. благодатный огонь будет доставлен в Архангельск, Баку, Барнаул, Белгород, на Валаам, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострому, Красноярск, Курган, Курск, Лондон, Махачкалу, Липецк, Магадан, Магас, Мурманск, Нью-Йорк, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Оренбург, Пермь, Псков, Ригу, Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Саратов, Смоленск, Сыктывкар, Севастополь, Симферополь, Таллин, Тамбов, Тулу, Ульяновск, Хабаровск, Читу, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и другие города. Также планируется доставить благодатный огонь в Германию и Италию.
В Москве в течение Пасхальной недели благодатный огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного по адресу: ул. Покровка, д. 42, стр. 5-5а (с 9.00 до 18.00). Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.