Российская делегация отправится за благодатным огнем в Иерусалим 6 апреля

Делегация фонда Андрея Первозванного по благословению патриарха Кирилла отправится за благодатным огнем в Иерусалим 6 апреля. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления общественных связей фонда Александр Гатилин.

В Москве в течение Пасхальной недели благодатный огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного по адресу: ул. Покровка, д. 42, стр. 5-5а (с 9.00 до 18.00). Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.