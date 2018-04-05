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Фестиваль «Активное долголетие» состоится на Первомайской
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Фестиваль «Активное долголетие» состоится на Первомайской 

Управа района Измайлово города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Измайловские пенсионеры примут участие в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» проведет 11 апреля Фестиваль «Активного долголетия» для жителей районов Восточного Измайлово, Измайлово, Северного Измайлово, Гольяново и Восточный.
Организаторы расскажут и покажут, как расширить у москвичей старшего поколения возможность участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Гости фестиваля станут участниками спортивного флешмоба, для них пройдет весенний праздничный концерт.
Специалисты ТЦСО помогут заполнить анкеты-заявки, расскажут о площадках партнеров пилотного проекта, помогут определиться с направлениями занятий.
Фестиваль пройдет с 14 часов в актовом зале школы №1508. Адрес: ул. Первомайская, д.78.
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