Фестиваль «Активное долголетие» состоится на Первомайской

Измайловские пенсионеры примут участие в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

Территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» проведет 11 апреля Фестиваль «Активного долголетия» для жителей районов Восточного Измайлово, Измайлово, Северного Измайлово, Гольяново и Восточный.

Организаторы расскажут и покажут, как расширить у москвичей старшего поколения возможность участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

Гости фестиваля станут участниками спортивного флешмоба, для них пройдет весенний праздничный концерт.

Специалисты ТЦСО помогут заполнить анкеты-заявки, расскажут о площадках партнеров пилотного проекта, помогут определиться с направлениями занятий.

Фестиваль пройдет с 14 часов в актовом зале школы №1508. Адрес: ул. Первомайская, д.78.