Ещё
Россияне написали 2 600 жалоб на медиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне написали 2 600 жалоб на медиков 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
За 2017 год специалисты «АльфаСтрахование-ОМС» приняли почти 2,6 миллиона обращений застрахованных граждан. 1,9 миллиона из них были поданы в письменной форме, а 699,6 тысячи — устно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".
Также в адрес компании поступило 1,8 миллиона заявлений, 1,08 миллиона из которых были связаны с выбором и заменой страховой медицинской организации. 707,9 тысячи раз потребовалась консультация страховщика.
За минувший год клиенты «АльфаСтрахование-ОМС» 2 600 раз пожаловались на предоставление медицинской помощи. Обоснованными были признаны только 909 жалоб. Для этого страховой представитель анализирует претензию на предмет соответствия или несоответствия изложенных в ней фактов нормам законодательства РФ, организует и проводит медицинскую экспертизу и прочее.
"Проблемы, с которыми человек сталкивается в поликлинике или стационаре при получении бесплатной медицинской помощи, можно решить при помощи звонка страховому представителю. «АльфаСтрахование-ОМС» ставит целью защиту прав застрахованных и доступность бесплатных медицинских услуг, поэтому вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону горячей линии или другим удобным способом. Наша компания самым тщательным образом разбирает обращения граждан и с уважением относится к эмоциям застрахованных", — отметил руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Алексей Березников.
"АльфаСтрахование-ОМС" активно защищает права застрахованных граждан в 13 регионах РФ. Обращения принимаются по телефону круглосуточной бесплатной «горячей линии» 8-800-555-10-01, на сайте www.alfastrahoms.ru и в офисах компании.
Уралинформбюро: последние новости
Следователи заинтересовались продажей детей-сирот в Екатеринбурге Арамильские долгострои обернулись для застройщика "уголовкой" Почему ФСБ не наказала шпиона-"картографа" Сипачева?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи52
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова84
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством51
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение