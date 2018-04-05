Россияне написали 2 600 жалоб на медиков

За 2017 год специалисты «АльфаСтрахование-ОМС» приняли почти 2,6 миллиона обращений застрахованных граждан. 1,9 миллиона из них были поданы в письменной форме, а 699,6 тысячи — устно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование"

Также в адрес компании поступило 1,8 миллиона заявлений, 1,08 миллиона из которых были связаны с выбором и заменой страховой медицинской организации. 707,9 тысячи раз потребовалась консультация страховщика.

За минувший год клиенты «АльфаСтрахование-ОМС» 2 600 раз пожаловались на предоставление медицинской помощи. Обоснованными были признаны только 909 жалоб. Для этого страховой представитель анализирует претензию на предмет соответствия или несоответствия изложенных в ней фактов нормам законодательства РФ , организует и проводит медицинскую экспертизу и прочее.

"Проблемы, с которыми человек сталкивается в поликлинике или стационаре при получении бесплатной медицинской помощи, можно решить при помощи звонка страховому представителю. «АльфаСтрахование-ОМС» ставит целью защиту прав застрахованных и доступность бесплатных медицинских услуг, поэтому вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону горячей линии или другим удобным способом. Наша компания самым тщательным образом разбирает обращения граждан и с уважением относится к эмоциям застрахованных", — отметил руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Алексей Березников

"АльфаСтрахование-ОМС" активно защищает права застрахованных граждан в 13 регионах РФ. Обращения принимаются по телефону круглосуточной бесплатной «горячей линии» 8-800-555-10-01, на сайте www.alfastrahoms.ru и в офисах компании.