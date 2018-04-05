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В МИД надеются на улучшение ситуации на Корейском полуострове
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В МИД надеются на улучшение ситуации на Корейском полуострове 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявил, что есть надежды на деэскалацию ситуации на Корейском полуострове.
"Мы хорошо помним, как в прошлом году ситуация подошла к грани вооруженного конфликта, причем с потенциальным задействованием стратегических вооружений, даже ядерных, но тем не менее упорная дипломатическая работа дала свои плоды. Ситуация сдвинулась в сторону деэскалации в этом году. Определенные надежды на это есть", — заявил он на Московской конференции по безопасности.
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