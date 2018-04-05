В МИД надеются на улучшение ситуации на Корейском полуострове

"Мы хорошо помним, как в прошлом году ситуация подошла к грани вооруженного конфликта, причем с потенциальным задействованием стратегических вооружений, даже ядерных, но тем не менее упорная дипломатическая работа дала свои плоды. Ситуация сдвинулась в сторону деэскалации в этом году. Определенные надежды на это есть", — заявил он на Московской конференции по безопасности.