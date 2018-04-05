Ещё
Фермера арестовали на 5 суток за выпас 80 коров на засеянном поле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фермера арестовали на 5 суток за выпас 80 коров на засеянном поле 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
Судебные приставы арестовали главу фермерского хозяйства после отказа выплатить штраф за нарушение правил содержания животных осенью прошлого года. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
В ходе проверки Госветнадзора в Перевозе Нижегородской области выявлено, что фермер пас 80 голов крупного рогатого скота в неположенном месте. Коровы нанесли серьезный урон сельскохозяйственным культурам. За причиненный ущерб нарушителя оштрафовали на сумму 10 тысяч рублей. Фермер не выплатил штраф и был арестован на 5 суток в зале суда.
После истечения срока ареста глава фермерского хозяйства будет обязан оплатить штраф и выбрать для коров более подходящее пастбище.
Newsroom24: последние новости
Туристическая полиция создается в Нижнем Новгороде Убийство 36-летнего Александра Сальникова раскрыто в Сарове Как увеличить продажи с помощью информационных технологий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма91
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова35
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании112
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»637
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение