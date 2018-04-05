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ТАСС — генеральный информационный партнер RIGF-2018
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ТАСС — генеральный информационный партнер RIGF-2018 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
6 апреля в Санкт-Петербурге начнет работу IX российский форум по управлению интернетом RIGF-2018. В этом году его центральной темой будет кибербезопасность.
Одним из ключевых мероприятий форума станет пленарное заседание, участники которого сделают обзор текущих тенденций в области информационной безопасности, поделятся своим опытом и расскажут о моделях отражения различных киберугроз — от международной киберперступности до фейковых новостей.
В частности, на секции «Фейковые новости: как формируется ложная повестка» представители СМИ, исследователи информационной культуры, а также российские и иностранные специалисты, занимающиеся разработкой информационной политики, обсудят, как появляются фейковые новости, как они распространяются, с какой целью это делается, и главное — что с этим делать.
О том, как найти баланс между стремлением государств получить цифровой суверенитет и создать собственные кибервойска с одной стороны, и необходимостью координации усилий всего мира в борьбе с электронным терроризмом и международной киберпреступностью — с другой, пойдет речь на секции «Кибербезопасность: вместе или врозь».
Новым вызовам и перспективам работы центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT) будет посвящена дискуссия «В режиме чрезвычайных ситуаций». Центры реагирования на компьютерные инциденты — это главные полевые игроки на поле информационной безопасности. Они ведут постоянный мониторинг компьютерных преступлений и являются главным источником экспертизы в этой области.
На секции «В ожидании Скайнет» речь пойдет о том, каким путем будет развиваться искусственный интеллект и каким образом можно использовать его для борьбы с угрозами или детектирования внешних атак. Представители крупнейших международных компаний, работающих в области искусственного интеллекта, опишут, где он используется сейчас, как будет расширяться его применение и стоит ли опасаться восстания машин.
Также во время работы RIGF-2018 пройдет награждение победителей III Всероссийского молодежного конкурса работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности IP&IT Law, организованного IP CLUB и Координационным центром доменов.RU/. РФ при поддержке комитета Государственной думы по информационной политике, информатизации и связи.
Ознакомиться с программой RIGF-2018 можно на сайте 2018.rigf.ru.
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