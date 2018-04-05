Госдума в четверг рассмотрит несколько крупных законопроектов 

Государственная дума в четверг приступает к рассмотрению сразу нескольких крупных законопроектов, передает "ТВ Центр".
В первом чтении депутаты обсудят документ, который вводит ответственность российских граждан и компании за приглашенных ими иностранцев, в случае если приезжающие нарушают российское законодательство — находятся в стране дольше положенного срока или не соблюдают заявленную цель визита.
Еще один обсуждаемый в четверг законопроект позволит по решению суда блокировать сайты, содержащие информацию, порочащую честь и достоинство конкретных граждан или юридических лиц. К такой крайней мере планируют прибегать, если авторы не согласятся добровольно удалять подобные публикации.
"В геометрической прогрессии растет количество фейковых новостей, незаконных сведений, ложных, сведений о конкретных людях, необоснованного компромата. Естественно с этим надо бороться, надо бороться с этим информационным мусором", — сказал депутат от "Справедливой России" Михаил Емельянов.
"Судебные приставы исполнители наделяются возможностью это решение суда исполнить. Им дается возможность обращаться в Роскомнадзор для того, чтобы только ту информацию, которая признана судом несоответствующей действительности, либо порочащая деловую репутацию можно было из интернета либо изъять, либо обязать ответчика эту информацию там опровергнуть", — отметил депутат от "Единой России" Александр Грибов.