Госдума в четверг рассмотрит несколько крупных законопроектов

В первом чтении депутаты обсудят документ, который вводит ответственность российских граждан и компании за приглашенных ими иностранцев, в случае если приезжающие нарушают российское законодательство — находятся в стране дольше положенного срока или не соблюдают заявленную цель визита.

Еще один обсуждаемый в четверг законопроект позволит по решению суда блокировать сайты, содержащие информацию, порочащую честь и достоинство конкретных граждан или юридических лиц. К такой крайней мере планируют прибегать, если авторы не согласятся добровольно удалять подобные публикации.

Михаил Емельянов. "В геометрической прогрессии растет количество фейковых новостей, незаконных сведений, ложных, сведений о конкретных людях, необоснованного компромата. Естественно с этим надо бороться, надо бороться с этим информационным мусором", — сказал депутат от "Справедливой России"