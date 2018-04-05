Костромичкам отказали в маткапитале при покупке таунхаусов 

Дом с видом на песочницуНесколько месяцев назад костромичи Татьяна и Сергей Смирновы наткнулись в Интернете на рекламу таунхаусов. Строительные организации выставили на продажу несколько малоэтажных блокированных домов со встроенными гаражами по очень привлекательной цене. Однако, когда будущие покупатели уже настроились на новоселье, с оформлением сделки возникли неожиданные проблемы: использовать на улучшение жилищных условий средства материнского капитала людям не разрешили. — Вот это наш несостоявшийся «дом мечты», в который мы очень хотели, но так и не смогли переехать, — костромичка Татьяна Смирнова на компьютере показывает фотографии нового таунхауса с черновой отделкой. После рождения второго ребенка семья Смирновых всерьез задумалась о расширении жилплощади. В Заволжском районе Костромы супруги присмотрели себе новый блокированный дом на четыре семьи — дом с собственным гаражом, забором и участком земли. — По цене таунхаус оказался дешевле индивидуального дома за счет общих с соседями стен. При этом у каждой семьи был свой отдельный вход и палисадник, где можно устроить небольшой огород и собственную игровую площадку под окном. Это очень удобно. Те, у кого есть дети, нас поймут, — заключила Татьяна. Первоначальный взнос по ипотеке Смирновы хотели внести сертификатом на маткапитал. Но когда семья начала вести переговоры с риелтором, вдруг выяснилось, что квартира в таунхаусе — это фактически единственный вид жилья, потратить на который материнский капитал нельзя.
Лишних полумиллиона рублей у молодой семьи не нашлось, поэтому от покупки «дома мечты» Татьяне и Сергею пришлось отказаться. Квартира в таунхаусе — это фактически единственный вид жилья, потратить на который материнский капитал нельзя— Мы разговаривали с еще одной семьей, которая тоже хотела купить квартиру в таунхаусе. Когда они пришли в Пенсионный фонд «обналичивать» маткапитал, операционист им прямо сказала: «Чтобы потратить маткапитал на квартиру в таунхаусе, вам придется подать на нас в суд. Другого выхода нет». Они наняли юриста, пошли в суд и выиграли. А мы не рискнули. Но надеемся, что раз в этом вопросе разобрался суд, в ближайшее время лишние ограничения отменят, и жителям таунхаусов больше не придется судиться с чиновниками из ПФР, чтобы потратить свой законный маткапитал. Иначе это какая-то дискриминация, — полагают Смирновы. Не смейте кормить соседей!Как пояснили в Костромском отделении Пенсионного фонда России, проблема с приобретением жилья в таунхаусах на территории региона действительно есть. — В 2016-2017 годах в перечислении средств материнского капитала по погашению кредитов на возведение объекта индивидуального жилищного строительства было отказано в двух случаях. Отказы связаны с тем, что дом, построенный с помощью кредитных средств (на улице Высотной в городе Костроме), относится к категории многоквартирных домов (четыре квартиры). Правилами, утвержденными постановлением правительства № 862 по распоряжению средствами материнского капитала, предусмотрено погашение кредита на строительство индивидуального жилого дома. Это обусловлено тем, что погашение кредита связано с оказанием мер господдержки конкретной семье владелицы сертификата. Строительство же сблокированного дома предполагает наличие общих стен или стены, кровли и инженерных коммуникаций, а значит, и материальную поддержку других семей (соседей). Отсюда закономерно, что вопрос рассматривался в судебном порядке, — сообщил в ответе на запрос «РГ» заместитель управляющего ГУ-ОПФР по Костромской области Сергей Мелоневич. Он уточнил, что по судебным решениям, принятым в пользу заявителей, чиновники Пенсионного фонда средства материнского капитала в кредитные организации перечислили. Исключение из правилОднако надеяться на изменение ситуации с таунхаусами в ближайшее время владельцам государственных сертификатов на маткапитал в регионе не стоит. Несмотря на то что первые судебные решения по выплатам уже вступили в законную силу и исполнены, бюрократическая проблема в целом не решена: остальные новоселы не смогут решить аналогичные вопросы «автоматом», без обращения в суд. — Копии судебных решений по распоряжению средствами материнского капитала на жилье в блокированных домах, вынесенных в пользу семей, в Пенсионный фонд Российской Федерации не направлялись. Территориальные органы ПФР являются правоприменительными органами и обязаны в своей деятельности руководствоваться нормами права. Решения судов, принятые в пользу конкретных заявителей, не являются общеобязательными для применения пенсионными органами в аналогичных ситуациях, — сообщили в территориальном отделении ПФР. Как показала практика, бороться с чиновниками в судах готовы далеко не все. Татьяна и Сергей решили, что, когда гарантии принятия решения в их пользу нет, с покупкой жилья в «доме-исключении» разумнее будет подождать. — На самом деле, я не понимаю, почему все у нас должно решаться в «ручном режиме». Почему чиновники с одной трибуны говорят о поддержке семей с детьми, а с другой — не могут поменять в своих директивах одну запятую, чтобы облегчить жизнь людям, чтобы избавить от судов, лишних расходов и нервотрепки множество семей? Ведь квартиры в многоквартирных домах на средства маткапитала покупать разрешают, и ни о каком «спонсировании» соседей в этих случаях речи не идет. Когда правила действуют не для всех, а для избранных, это прямая лазейка для коррупции и всяких злоупотреблений. Почему и зачем у нас владельцев жилья в отдельной категории домов сделали изгоями? Вот этого я понять никак не могу, — сетует Татьяна Смирнова. Прямая речьЕлена Замяткина, руководитель пресс-службы ОПФР по Костромской области:— Проблем с перечислением средств маткапитала у Пенсионного фонда нет. В соответствии с законом выплаты на второго ребенка осуществляются территориальными органами ПФР через кредитные организации ежемесячно, не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема заявления о назначении выплаты. Таким образом, с 23 марта выплаты на детей получат 17 семей костромичей, подавших заявления в феврале. Сегодня мамам, родившим второго ребенка, предлагается за один визит в Пенсионный фонд получить пакет услуг «три в одном»: подать заявление на сертификат, получить СНИЛС на ребенка и подать заявление и документы на ежемесячную выплату. Справка «РГ»С января этого года вступили в действие новые правила распоряжения средствами маткапитала. Отныне потратить средства господдержки можно на получение ежемесячного пособия. Чтобы получать такие выплаты, должны быть соблюдены некоторые правовые нормы: второй ребенок в семье должен родиться (или быть усыновлен) после 1 января 2018 года; ребенок и мать должны иметь гражданство Российской Федерации; размер доходов в семье не должен быть больше 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи, который установлен в регионе для трудоспособного населения. Как уточнили в ПФР, размер ежемесячной денежной выплаты будет равен прожиточному минимуму на ребенка в регионе — в Костроме это 9566 рублей. С начала года костромские органы ПФР приняли 26 заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка и 54 заявления на оплату услуг дошкольного образования. Для получения этих выплат не нужно ждать, пока ребенку исполнится три года. Всего с начала года в отделы ПФР поступило 260 заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка после 1 января 2018 года, а значит, решение о получении денежных выплат приняла каждая десятая семья региона, имеющая на это право.