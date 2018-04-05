30 рублей за километр: во время ЧМ-2018 пассажиры ростовских такси будут платить по единому тарифу

В Ростове-на-Дону в период чемпионата мира по футболу установят единый тариф на перевозку пассажиров в такси. Как сообщили в пресс-службе областного Минтранса, один километр поездки не может быть выше 30 рублей.

— Такие правила будут действовать с середины июня до первых чисел июля для аккредитованного транспорта, — пояснили в ведомстве. — Это было сделано, чтобы избежать неприятных ситуаций с завышением цен.

161.ru решил поинтересоваться у перевозчиков, как они относятся к данному заявлению и все ли считают будущий тариф выгодным. В такси «Лидер» рассказали, что пока не слышали о таком нововведении. По крайней мере, никаких официальных указаний на этот счет к ним не поступало. Также сотрудники компании отметили: если введут тариф 30 рублей/километр, он может как сэкономить деньги пассажиров, так и ударить по их кошельку.

— Всё зависит от расстояния. Если клиенту нужно проехать несколько остановок, то установленная «такса» станет выгодной. Дело в том, что многие перевозчики, включая нас, устанавливают минимальную цену поездки, допустим, 90 рублей за первые два километра и 15 рублей за каждый последующий. Если человек захочет добраться из центра до «Ростов Арены» на аккредитованном транспорте, он заплатит около 60 рублей. А вот если закажет поездку с Северного или Западного, то вместо 150 рублей ему придется заплатить больше 200, — пояснили в «Лидере».

Новые правила не позволят таксистам «навариться» на туристах

Но если пассажирам иногда и удастся сэкономить, то самих водителей такие правила могут оставить практически без выручки.

— А никто не подумал о том, что бензин стоит не менее 40 рублей? Кроме того, в период чемпионата будет частично перекрыты Театральный, Ворошиловский, Кировский проспекты, Левобережная улица, и нам придется искать объездные пути, становясь в пробки. Топливо будет сгорать, но за это никто не будет платить, — считает таксист «306-306» Оксана Милованова.

Иного мнения придерживается водитель компании Uber Антон. Мужчина уверен, что тариф очень выгодный, ведь в среднем обычная поездка стоит 13–18 рублей/километр.

Добровольная бесплатная аккредитация такси уже началась и продлится в Ростове до 15 мая. К перевозкам допустят транспорт исключительно белого или желтого цвета с безналичной оплатой проезда. Владельцы должны позаботиться, чтобы автомобиль был не ниже 4-го экологического класса, в нем стоял кондиционер, а у самой компании имелся собственный сайт либо мобильное приложение. Кроме того, диспетчеры (а лучше и сами водители) должны знать английский язык.