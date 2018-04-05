На «Хочувгатчину» выделили 200 тысяч рублей

Гатчинский музей-заповедник выделил 200 тысяч рублей на разработку и продвижение сайта хочувгатчину.рф.

Закупка в формате «у единственного поставщика» проведена петербургским бюджетным учреждением культуры 2 апреля. Исполнителем выбрано ООО «Гринлабс», которое разработает сайт и затем будет заниматься его продвижением.

Компания уже работала с музеем в 2016 году на продвижении события «Ночь света» в социальных сетях.

Тематический сайт будет посвящен событиям музея-заповедника и позволит пользователям приобретать на них билеты.