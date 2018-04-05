Зеленоградские спасатели провели учения на водоемах города

Сотрудники отдела надзорной деятельности Управления по Зеленоградскому округу Главного Управления МЧС России по Москве и поисково-спасательной станции МГПСС «Пансионат» провели профилактический рейд на водоемах округа.

О возможной опасности они предупредили любителей зимней рыбалки и жителей, использующих водоемы для сокращения пути.

Несмотря на наступление календарной весны, все еще держится морозная погода, а это значит, что водоемы скреплены льдом, и он по-прежнему используется как место рыбной ловли, катания на лыжах и просто для перехода с одного берега на другой. Средняя толщина льда на водоемах составляет от 30 до 36 см. Данные показатели считаются безопасными, но не стоит забывать о скрытых опасностях — полыньях, ухудшении крепости льда из-за большого количества лунок, прорубленных рядом, а также изменении структуры льда под лучами весеннего солнца и многом другом.

Именно поэтому профилактические рейды на водоемах необходимы, уверены в МЧС. «В ходе проводимых бесед население становится более грамотным в части соблюдения требований правил безопасного поведения на льду, ведь основной задачей профилактических рейдов является предотвращение несчастных случаев на водных объектах», — рассказали в пресс-службе зеленоградского МЧС.