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Удмуртия полностью готова к прохождению паводка
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Удмуртия полностью готова к прохождению паводка 

ИА «Сусанин» 42 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В четверг, 5 апреля, глава правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов принял участие в демонстрации поисково-спасательной техники, которая будет использоваться для ликвидации возможных последствий паводка.
Премьер-министр отметил, что республика полностью готова к проведению противопаводковых мероприятий. «Мы готовы не только к ЧС, но и к ситуациям, связанными с необходимостью откачки воды, устранению завалов, устройству обваловок. Личный состав полностью готов», — сказал Ярослав Семёнов.
Первый замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный сообщил, что ситуация по городу также стабильная: «Ночные температуры перешли в „плюс“. Активно приступили к прочистке водопропускных каналов для талой воды. На дамбе ведётся монтаж оборудования, дополнительных насосов. В прошлом году мы нарастили дамбу в Первомайском районе, это позволило увеличить объём пропуска воды. Город готов полностью».
На прошлой неделе были завершены взрывные работы на реках Удмуртии. Проведено более 250 взрывов. Затороопасные участки исследованы спасателями. Как отметил врио начальника Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по УР Дмитрий Порцев у республики есть технический резерв: «В случае необходимости мы можем эти работы провести ещё раз».
Полковник Порцев также отметил, что в республике создан финансовый резерв в размере 650 млн рублей. Ярослав Семёнов подчеркнул, что денежные средства выделяются в рамках ежегодного финансирования текущей деятельности. «Если будет ситуация выходить за пределы контролируемой, денежные средства будут выделяться из резервного фонда города и республики. Пока финансирование идёт в обычном режиме», — сказал премьер-министр.
Специалисты также заверили, что места для временного размещения, пункты питания, пути эвакуации полностью подготовлены комиссиями по ликвидации ЧС как на республиканском уровне, так и в муниципальных образованиях.
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