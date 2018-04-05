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Американцы сообщили о нашествии зомби-енотов
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Американцы сообщили о нашествии зомби-енотов 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жители американского штата Огайо обратились в полицию с жалобами о нашествии енотов-зомби. Об этом сообщил местный новостной портал WKBN 27.
Полицейские из города Янгстон отметили, что за последние три недели им поступило 14 жалоб на странное поведение енотов: звери забирались во дворы домов и, по словам перепуганных горожан, «вели себя, как зомби». Один из них так описал произошедшее: «Он встал на задние лапы, а я никогда не видел, чтобы так делали еноты, оскалил зубы, упал навзничь и будто бы впал в кому».
Мужчина попытался спугнуть животное взмахами рук и громкими звуками, однако енот вяло поднялся и снова упал. Тогда он вызвал полицию, животное увезли и усыпили его, как и остальных 13 енотов.
Представители департамента природных ресурсов штата Огайо отметили, что симптомы не похожи на бешенство. По их словам, животные, вероятнее всего, страдают от чумки собак, заболевания, не представляющего опасность для человека. Его симптомы выглядят вот так:
В марте пользователи сети обратили внимание на ролик, в котором убегающий от спасателей енот повторил трюк из фильма «Миссия невыполнима». После головокружительного прыжка животное смогло скрыться от преследователей.
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