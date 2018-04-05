Ещё
ОНФ: Дом на улице 9 Января в Воронеже грозит обрушиться в любой момент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОНФ: Дом на улице 9 Января в Воронеже грозит обрушиться в любой момент 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Воронежские активисты ОНФ пытаются добиться расселения жильцов дома №185 по улице 9 Января.
Независимая экспертиза признала здание аварийным и не пригодным для проживания еще два года назад. Но альтернативное исследование, инициированное городскими властями, показало обратное. А между тем конструкция здания настолько ветхая и испещренная трещинами, что может рассыпаться в любой день вместе с жильцами 16 квартир.
В феврале с потолков обрушилась штукатурка, кровля протекала прямо в квартиры. Жильцы за свой счет укладывали новый шифер, меняли подъездную дверь, чистили крышу от снега.
«Мы побывали в соседних домах и пришли к выводу, что весь состоящий из ветхих строений квартал нужно сносить. Жильцы дома № 24 по улице Семилукской установили подпорки, чтобы второй этаж не рухнул на первый. При этом межведомственная комиссия не признала данный дом аварийным. Граждане оспорили ее решение в суде, который встал на сторону жильцов. Теперь будем помогать им добиться скорейшего расселения. Отговорки власти об отсутствии инвестора неубедительны. Улица 9 января является центральной, стоимость недвижимости здесь высока, а расселять надо малоэтажные дома», — рассказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Большаков.
УК проведет уже третью экспертизы состояния здания, которая может признать дом аварийным. Судьба дома находится на контроле общественников, которые обратились к городским и областным властям с просьбой помочь жильцам дома №185.
АиФ: последние новости
Можно ли работать в церковные праздники? Ждем варягов. Воронежем заинтересовался иногородний коммунальный гигант? Как отдыхаем на майских праздниках?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма91
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова35
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании112
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»637
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение