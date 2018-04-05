ОНФ: Дом на улице 9 Января в Воронеже грозит обрушиться в любой момент

Воронежские активисты ОНФ пытаются добиться расселения жильцов дома №185 по улице 9 Января.

Независимая экспертиза признала здание аварийным и не пригодным для проживания еще два года назад. Но альтернативное исследование, инициированное городскими властями, показало обратное. А между тем конструкция здания настолько ветхая и испещренная трещинами, что может рассыпаться в любой день вместе с жильцами 16 квартир.

В феврале с потолков обрушилась штукатурка, кровля протекала прямо в квартиры. Жильцы за свой счет укладывали новый шифер, меняли подъездную дверь, чистили крышу от снега.

«Мы побывали в соседних домах и пришли к выводу, что весь состоящий из ветхих строений квартал нужно сносить. Жильцы дома № 24 по улице Семилукской установили подпорки, чтобы второй этаж не рухнул на первый. При этом межведомственная комиссия не признала данный дом аварийным. Граждане оспорили ее решение в суде, который встал на сторону жильцов. Теперь будем помогать им добиться скорейшего расселения. Отговорки власти об отсутствии инвестора неубедительны. Улица 9 января является центральной, стоимость недвижимости здесь высока, а расселять надо малоэтажные дома», — рассказал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Большаков

УК проведет уже третью экспертизы состояния здания, которая может признать дом аварийным. Судьба дома находится на контроле общественников, которые обратились к городским и областным властям с просьбой помочь жильцам дома №185.