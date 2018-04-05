Плитку на центральной площади Ростова рабочие заклеили скотчем

В Ростове-на-Дону на площади Советов рабочие заклеили скотчем отваливающиеся плитки бордюров. Об этом написала одна из городских активисток в сообществе «Городской патруль» в Facebook.

«Центр города! Площадь Советов! Ноу-хау! Новую плиточку, которая успела осыпаться, крепим скотчем, — такой надписью снабдила она фотографии. Жители города в комментариях возмутились халатностью строителей. Один из пользователей соцсети даже в шутку потребовал, чтобы плитку закрепили синей изолентой. Впрочем, нашлись и те, кто объяснил, что возможно действительно так и следует делать.

«Вы, когда что-то клеите на место, ничем не фиксируете? Я вот надеюсь, что на фото именно последствия «ремонта», фиксация посаженных на место обломков (либо новой плитки)», — написал другой пользователь.