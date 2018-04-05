Times узнала об обнаружении места производства «Новичка»

В то же время собеседники издания подчеркивают, что они не уверены полностью. Один из них настаивает, что о местоположении можно говорить лишь «с высокой долей уверенности».

Сообщается, что эксперты смогли определить источник отравляющего вещества с помощью научного анализа и данных разведки.

Издание пишет, что власти страны еще до инцидента в Солсбери знали о существовании объекта, где произвели вещество, которое в Британии называют «Новичок».

"В целом к моменту проведения первого заседания комитета Cobra (в него входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб. — Прим. ред.) мы знали, что более чем очевидно, что оно российского происхождения", — сказано в публикации.

Это не первое бездоказательное утверждение. В британских СМИ уже не раз появлялись обвинения в причастности России к инциденту. Однако глава секретной лаборатории Минобороны Британии уже заявлял, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон и Москва должны работать вместе

Многие эксперты как российские, так и зарубежные, считают, что нельзя обвинять только Россию в производстве «Новичка», поскольку это вещество могли создать в разных странах.

Так, начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко считает, что любая современная химическая лаборатория со специальным оборудованием может производить отравляющие вещества типа «Новичок».

По его словам, относить эти токсины исключительно к России как к источнику их получения некорректно и абсурдно.

"Для проведения достоверного расследования отравления Скрипалей необходима совместная работа экспертов Великобритании и России", — отметил Рыбальченко.

"Надо быть предельно осторожным"

В свою очередь, европейский специалист по химическому оружию Оливье Лепик заявил, что ядовитое вещество, которым, как утверждают в Лондоне, был отравлен британский агент Сергей Скрипаль и его дочь, могли создать в целом ряде стран.

По его словам, в 1990-е годы, когда слух об этом химическом веществе достиг специализированных кругов, многие разведывательные службы начали работать над ним, в том числе в США , Великобритании и Франции.

"И которые, вероятно, знают «Новичок» и, возможно, способ его изготовления. И, возможно, произвели несколько десятков граммов", — отметил эксперт в эфире телерадиокомпании RTBF

Как отметил Лепик, «в этом деле надо быть предельно осторожным и взвешенным».

При этом эксперт придерживается мнения, что «многое связывает „дело „Новичок“ с Россией тем же образом, что и несколько лет назад „дело полоний 210“ (которым, предположительно, отравили бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко . — Прим. ред.)“.

»Место для маневра"

"Публикация направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками", — заявил он в разговоре с RT.

Оленченко напомнил, что всего несколько дней назад сотрудники британской лаборатории Портон-Даун отметили, что не смогли определить причастность России к разработке данного вещества. Более того, даже МИД Великобритании признал, что пришел к выводу о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, основываясь на собственных оценках информации.

"Не заслуживает доверия"

По мнению политолога, доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина , информация Times не заслуживает доверия.

"Потому что пока ни одна группа ученых не подтвердила, что по субстанции этого вещества можно определить лабораторию, которая его произвела", — заявил он в эфире радио Sputnik

По его словам, вещество могли произвести в двадцати странах мира.

"Кроме того, глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхед ранее сказал, что британские специалисты не смогли определить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали", — добавил политолог.

Топорнин отметил, что остальные заявления — это политические инсинуации.

"С «легкой руки» Великобритании Россию назначили ответственной за это преступление", — добавил он.

Как подчеркнул политолог, никто не хочет предоставлять никаких аргументов и реальных доказательств.

"Специалисты ОЗХО обещали закончить работы по детектированию этого вещества к концу этой недели. Может быть, они скажут нам что-то новое, и тогда появятся новые версии", — заключил эксперт Топорнин.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

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