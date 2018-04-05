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Место изготовления «Новичка» нельзя определить, считает эксперт
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Место изготовления «Новичка» нельзя определить, считает эксперт 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Точное место изготовления газа группы «Новичок» невозможно определить, так как он никогда не производился в промышленном масштабе и не имеет заводской сигнатуры, а только с ее помощью реально установить, где был произведен этот яд, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Британская газета Times со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве сообщила, что спецслужбы Великобритании установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей. При этом собеседники издания подчеркивают, что они не уверены на 100%. В то же время британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой утверждается, что яд для Скрипаля синтезировали в лаборатории Службы внешней разведки (СВР) РФ, расположенной в Ясенево.
"Действительно, у каждого вещества существует «слепок», а если говорить точнее, то сигнатура, по которой можно вычислить то промышленное производство, на котором оно было изготовлено. Дело в том, что в промышленном масштабе «Новичок» мы не производили. В лучшем случае британская разведка могла получить этот газ из третьих стран или сама синтезировать его по формуле. Поскольку этот газ не производился в промышленном масштабе, то и сигнатуры у него нет", — сказал Мураховский.
Собеседник агентства пояснил, что «слепок» вещества является процентным соотношением простых химических веществ (азот, кислород и так далее) в составе сложного вещества, которое для каждого химического производства является уникальным. В частности, по такому «слепку» эксперты-криминалисты определяют происхождение взрывчатых веществ и наркотиков.
"Даже если на разных производствах используются одинаковые технологии, у каждого из них есть свои особенности: применяется различное сырьё, разное промышленное оборудование, поэтому этот «слепок» является достаточно уникальным. У британцев его нет, да и не может быть, поэтому подобные заявления являются абсолютно безосновательными", — подчеркнул эксперт.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
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