Место изготовления «Новичка» нельзя определить, считает эксперт

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Точное место изготовления газа группы «Новичок» невозможно определить, так как он никогда не производился в промышленном масштабе и не имеет заводской сигнатуры, а только с ее помощью реально установить, где был произведен этот яд, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский

Британская газета Times со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве сообщила, что спецслужбы Великобритании установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Юлию Скрипалей . При этом собеседники издания подчеркивают, что они не уверены на 100%. В то же время британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой утверждается, что яд для Скрипаля синтезировали в лаборатории Службы внешней разведки (СВР) РФ , расположенной в Ясенево.

"Действительно, у каждого вещества существует «слепок», а если говорить точнее, то сигнатура, по которой можно вычислить то промышленное производство, на котором оно было изготовлено. Дело в том, что в промышленном масштабе «Новичок» мы не производили. В лучшем случае британская разведка могла получить этот газ из третьих стран или сама синтезировать его по формуле. Поскольку этот газ не производился в промышленном масштабе, то и сигнатуры у него нет", — сказал Мураховский.

Собеседник агентства пояснил, что «слепок» вещества является процентным соотношением простых химических веществ (азот, кислород и так далее) в составе сложного вещества, которое для каждого химического производства является уникальным. В частности, по такому «слепку» эксперты-криминалисты определяют происхождение взрывчатых веществ и наркотиков.

"Даже если на разных производствах используются одинаковые технологии, у каждого из них есть свои особенности: применяется различное сырьё, разное промышленное оборудование, поэтому этот «слепок» является достаточно уникальным. У британцев его нет, да и не может быть, поэтому подобные заявления являются абсолютно безосновательными", — подчеркнул эксперт.