На открытии бургерной в Уфе Тимати испугался толпы и свернул акцию

На открытие бургерной от Тимати Уфе 4 апреля на Верхнеторговой площади собралось больше тысячи человек. Возникла давка, в итоге артист, обещавший «бесплатно накормить всю Уфу», поспешил свернуть акцию.

Люди начали выстраиваться в длинные очереди в заведение ещё с полудня. Многим не терпелось попробовать бургер от звезды шоу-бизнеса именно в день открытия.

К появлению Тимура Юнусова на площади было не протолкнуться. Певец решил, что бесплатные бургеры из его рук будут получать дети, и попросил их подойти поближе.

«Мы не решились с ребёнком подойти близко, наблюдали со стороны, пока голова на плечах есть», — комментирует одна из пользователей сети свой фотоотчет с мероприятия.

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Еще один участник события поделился впечатлениями от увиденной сцены: женщина выхватила из рук Тимати бургер, предназначенный детям, и сунула в свою сумку.

«Просто представьте картину… Молодой человек несет для народа горячий бургер, чтобы отдать его детям, как из толпы вылетает тетя немалых габаритов, одета небогато, но явно не голодающая и с совершенно невозмутимым лицом вырывает тарелку, едва ее не опрокидывая, из рук чувака. Слегка обалдев от произошедшего, парень отошел назад. И что бы вы думали происходит далее? Женщина сворачивает пластиковую тарелку вместе с этим горячим бургером и помещает все это хозяйство в свою женскую сумочку, предварительно забрызгав ее соусом…Я человек, которого в общем-то сложно удивить, но здесь я просто стоял минут пять в состоянии удивления», — пишет он (орфография сохранена).

В итоге свои подарки из рук звезды получили всего около десяти человек. И затем Тимати объявил, что сворачивает акцию. Сам он ничего не успел приготовить — перед ним бегали с десяток поваров, жарили котлеты, делали начинку, ему приходилось только раздавать. И недоумевать от обезумевшей толпы, которая, казалось, была готова его самого порвать на фарш.