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От УК потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицают штраф
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От УК потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицают штраф 

ngs.ru 47 минут назад
Фото: ngs.ru
Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО УК «НСК-Дом» штраф за неисправные лифты, грязные подъезды и неубранный снег в 17-этажном доме в Октябрьском районе Новосибирска.
По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в доме № 162/1 на улице Добролюбова составила 125 тысяч рублей.
«Внеплановая проверка в доме была с января по февраль этого года. 16 марта суд постановил управляющую компанию выплатить штраф. Дом принадлежит этой компании, она работает ещё», — рассказали корреспонденту НГС в ГЖИ Новосибирской области.
В «НСК-Дом» наличие штрафа опровергли. «На сегодняшний день никакого штрафа от ГЖИ у нас нет», — сообщили в управляющей компании.
В прошлом месяце стало известно, что жильцы дома по улице Пермитина, 5 в Ленинском районе Новосибирска получили квитанции за перерасчёт тепловой энергии — по их словам, их обязали заплатить от 5 до 12 тысяч рублей.
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