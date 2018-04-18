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Ярославец придумал челлендж против столичного мусора в городе
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Ярославец придумал челлендж против столичного мусора в городе 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Житель Ярославля Антон Беляев запустил испытание на своей странице в соцсетях.
Он предложил отвозить бытовые отходы в Москву и выбрасывать их в городские контейнеры в ответ на ввоз мусора на полигон «Скоково». Ярославец опубликовал правила челленджа у себя на странице. Вместе с друзьями он отвез в столицу три пакета домашнего мусора. Цель — не засорить другой город, а привлечь внимание к проблеме.
Правила игры:
1. Везешь свой домашний мусор в МСК.
2. Снимаешь видео о том как его выбрасываешь.
3. Ставишь официальный хэштег #привезимусорвмоскву
4. Просишь сделать тоже самое своих знакомых.
АиФ: последние новости
В Ярославле активисты проверили дороги, отремонтированные в прошлом году На Волжской набережной в Ярославле разрушается беседка Врачи предупреждают ярославцев о пробуждении клещей. Названы опасные районы
 Ещё 46 источников 
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