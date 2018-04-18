Ярославец придумал челлендж против столичного мусора в городе

Он предложил отвозить бытовые отходы в Москву и выбрасывать их в городские контейнеры в ответ на ввоз мусора на полигон «Скоково». Ярославец опубликовал правила челленджа у себя на странице. Вместе с друзьями он отвез в столицу три пакета домашнего мусора. Цель — не засорить другой город, а привлечь внимание к проблеме.

Правила игры:

1. Везешь свой домашний мусор в МСК.

2. Снимаешь видео о том как его выбрасываешь.

3. Ставишь официальный хэштег #привезимусорвмоскву

4. Просишь сделать тоже самое своих знакомых.