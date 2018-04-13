В Ярославле власти соберут специальную рабочую группу по московскому мусору

В нее войдут эксперты, представители научного сообщества и члены общественных палат региона. Они должны будут решить вопрос по утилизации столичного мусора — принимать его или нет на полигоне Скоково. Эту идею озвучил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов на встрече с представителями общественности в четверг, 12 апреля.

Главный врач Соловьевской больницы Александр Дегтярев заявил, что обхем ввоза московского мусора не должен сказаться на здоровье населения. «Эмоциональность часто не имеет под собой объективной почвы. Важно не сколько, а как мы храним отходы», — отметил специлист. Дегтярев рассказал, что нужно тщательно проработать вопрос.

Из всех присутствующих активно выступал за ввоз мусора только врач и депутат муниципалитета Дмитрий Петровский.