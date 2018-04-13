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В Ярославле власти соберут специальную рабочую группу по московскому мусору
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В Ярославле власти соберут специальную рабочую группу по московскому мусору 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В нее войдут эксперты, представители научного сообщества и члены общественных палат региона. Они должны будут решить вопрос по утилизации столичного мусора — принимать его или нет на полигоне Скоково. Эту идею озвучил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов на встрече с представителями общественности в четверг, 12 апреля.
Главный врач Соловьевской больницы Александр Дегтярев заявил, что обхем ввоза московского мусора не должен сказаться на здоровье населения. «Эмоциональность часто не имеет под собой объективной почвы. Важно не сколько, а как мы храним отходы», — отметил специлист. Дегтярев рассказал, что нужно тщательно проработать вопрос.
Из всех присутствующих активно выступал за ввоз мусора только врач и депутат муниципалитета Дмитрий Петровский.
Напомним, что столичные власти хотят разместить отходы на нашем полигоне в объъеме 200 тысяч тонн в год за 500 млн рублей.
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