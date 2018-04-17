Можно ли извлечь выгоду от утилизации московского мусора в Яросавле?

Ярославцы активно обсуждают тему утилизации московского мусора на территории области. Какую пользу регион может извлечь из захоронения отходов столицы?

Ключевой новостью начала апреля в Ярославле стала просьба столичных властей вывезти на полигон «Скоково» 200 тыс. тонн мусора за год. Мера эта временная, пока не урегулируется ситуация в Подмосковье

Изначально информация о том, что в Ярославль доставляются «чужие» отходы, появилась в социальных сетях: видео выложил лидер ярославских коммунистов. «Я лично побеседовал с водителями мусоровозов с московскими номерами, стоявших на въезде в „Скоково“, и они рассказали, что уже три дня столичный мусор поступает в Ярославль», — рассказал депутат Ярославской облдумы Александр Воробьёв

Однако эту информацию опровергли в областной администрации.

«На сегодняшний день бытовые отходы из Москвы в Ярославль никто не возит! — заявил замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин. — Но в ряде муниципальных образований, в том числе и в Ярославле, работают компании, на балансе которых есть техника с московскими номерами».

О возможной пользе, которую область сможет извлечь, если отходы всё же повезут к нам, рассказал зампред правительства Ярославской области Роман Колесов

«В случае положительного ответа на просьбу правительства Москвы регион может получить 500 млн руб., и эти средства усилят производственный потенциал «Скоково». Есть перспектива создания мусороперерабатывающего комплекса на базе полигона».

Тем временем уже поставлено 28 тысяч подписей под размещённой на сайте change.org петицией «Ярославской области грозит экологическая катастрофа. Нужно остановить ввоз чужого мусора в наш город».