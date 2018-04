Американские ученые опубликовали видеозапись, демонстрирующую активность солнечного магнитного поля

Видео было снято после нескольких дней отсутствия солнечной активности.

NASA выложила в Сеть уникальную видеозапись, на которой запечатлена активность солнечного магнитного поля.

Видео было получено при помощи устройства Helioviewer. Запись показывает, как яркие дуги силовых линий магнитного поля изгибаются в направлении от поверхности Солнца.

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1

— NASA (@NASA) 4 апреля 2018 г.

Видеозапись была сделана в конце марта, в период отсутствия солнечной активности, передает информагентство Nation News.