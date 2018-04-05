Цокольные помещения жилых домов подготовили к ремонту

Об этом стало известно 2 апреля.

— Помещения, отделанные штукатуркой, в первую очередь нужно зачистить. После этого, на них заново наносится состав, и только потом производится покраска. Цоколи, обложенные плиткой специалисты хорошо отмоют, — сообщил заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Михаил Гудухин.

На данный момент, на объектах работают около 40 маляров, слесарей и плотников учреждения.

Цокольные помещения уже подготовлены к ремонту по адресам: Улица Мещанская, дома 12 и 14; Улица Трубная, дом 17. Кроме того, благустроены несколько зданий на улице Гиляровского. Работы продолжаются.