В Красноярске обсуждают фото с куличами, брошенными в грязь возле магазина

Пасхальные куличи, брошенные на земле возле входа в магазин, возмутили красноярцев. Фотографию куличей опубликовали в социальной сети.

Пасхальные куличи на поддоне, который положили прямо на бетонное крыльцо возле входа в магазин, опубликовал в паблике Красноярска один из жителей города. Он случайно проходил мимо и сфотографировал происходящее. Свою публикацию неравнодушный красноярец сопроводил сообщением «Насколько я знаю, так открытую продукцию нельзя хранить». Торговое заведение, которое так поступает с готовой продукцией, не называется. Куличи могли оказаться добычей бродячих животных, запачкаться, а после оказаться на прилавках магазина, а затем — на столах горожан.

Фотография вызвала бурную дискуссию среди подписчиков группы. Одни возмущаются антисанитарией, другие иронизируют, высказывая мнение, что подобные явления — не редкость на производстве пищевых продуктов и в торговых сетях.